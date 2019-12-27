Все больше атыраусцев переходят на самостоятельное получение государственных услуг. Если раньше они пользовались услугами портала электронного правительства egov.kz, то сейчас возрастает количество пользователей телеграмм-бота EgovKzBot 2.0 и социальных сетей — ВКонтакте, Facebook и обновленного мобильного приложения Egovmobile.

Как проинформировала глава правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева, на сегодняшний день в базе мобильных граждан зарегистрировано более 7,6 млн человек. Участие в базе дает людям возможность использовать все удобства и функции, которые предоставляет «Мобильное правительство». В частности, использование мобильного приложения Egovmobile позволяет получить 28 видов госуслуг и сервисов, к примеру, справок с психо-, нарко-, противотуберкулезного диспансеров, о наличии либо отсутствии недвижимости и т.д. Больше не нужно ходить в ЦОНы за их получением — достаточно один раз зарегистрироваться в базе мобильных граждан и скачать приложение.

— В госкорпорации составили ТОП-5 самых востребованных услуг через так называемый «ЦОН в кармане – смартфон», — говорит пресс-секретарь областного филиала ГК «Правительство для граждан» Нурлыбек Бактыгалиулы. — Ими традиционно стали такие автоматизированные справки как о наличии-отсутствии судимости, недвижимости, налоговой задолженности, а также сервисы по проверке административных штрафов и предоставлении информации о пенсионных отчислениях. Чуть менее востребованными, но не менее популярными являются, к примеру, бронирование очереди в ЦОН, просмотр срока действия ­техосмотра.

Напомним, для повышения цифровой грамотности населения в ЦОН­ах произведена трансформация по принципу «60/40», где 60% – сектор самообслуживания, а 40% – рабочие места операторов. Кроме того, в них установлены сектора мобильной регистрации, где люди учатся пользованию мобильным приложением Egovmobile и телеграмм-ботом EgovKzBot 2.0.

Светлана НОВАК