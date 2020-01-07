Божья благодать

Седьмого января православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Ни для кого не секрет, что со многими церковными праздниками, в частности с Рождеством, связано множество традиций, суеверий и бытовых примет. Люди старательно пытаются им следовать, и самые популярные вопросы, связанные с праздником Рождества Христова, мы задали настоятелю Свято-Успенского собора города Атырау отцу АЛЕКСАНДРУ.

– Этот день считается днем рождения Спасителя Иисуса Христа в Вифлееме от Девы Марии, пришедшего в мир спасти человечество от рабства страстям, греху и смерти, – начал вводить нас в курс дела отец Александр. – По традиции праздничная литургия в храмах начнется уже в ночь с 6 на 7 января и будет соединена с всенощным богослужением. День накануне Рождества Христова – 6 января – называется сочельником, это время строгого поста и подготовки к празднику. 7 января заканчивается рождественский пост, и хозяйки к этому дню уже готовят блюда из мяса, рыбы, и во время этой трапезы все, кто держал пост, разговляются. После праздничной службы за столом собирается вся семья, и вместо приветствия говорят: «Христос рождается! Славим Его!» В старину главным блюдом в Рождество считалась кутья – каша из пшеницы или риса, в которую добавляют мед, изюм, мак, орехи и сухофрукты. Также на столе обязательно должен присутствовать компот из сухофруктов – узвар. Рождество празднуется 12 дней – до 19 января – Крещения Господня. Этот период называется Святки. Кроме того, на Рождество существует традиция колядовать, то есть ходить по домам, петь песни, рассказывать стихи, а хозяева должны одаривать колядующих пирогами, сладостями, пряниками. Конечно, в последнее время эта традиция утратила свою популярность, хотя в Костанайской и Западно-Казахстанской областях она еще встречается.

– А что нельзя делать седьмого января?

– На Рождество желательно не надевать старую одежду. Если это возможно, отложить всю работу по дому: женщинам – стирку, уборку, шитье, а мужчинам – не ходить на охоту или рыбалку. Церковь не запрещает трудиться в дни праздников, но она говорит о том, что молитва, присутствие на богослужении в храме и добрые дела в эти дни должны быть важнее всего остального. То же касается и личной гигиены. Часто задают вопрос, можно ли купаться на Рождество? Если человек стоит перед выбором – пойти в храм Божий либо вместо этого залезть в ванну, то, конечно же, купаться нежелательно, а во всех остальных случаях купаться на Рождество можно. Самое важное знать, что должно стоять во главе. Также в Рождество, как и в другие праздники, категорически нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом. На праздничном столе ни одно из блюд не должно остаться нетронутым. И один из главных запретов – нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

– Отец Александр, можно ли гадать на Рождество?

– Для церкви гадание, в принципе, является неприемлемым. Человек, который пытается через гадание что-то для себя узнать, прежде всего, свидетельствует о его глубинном неверии Богу. Сам факт гадания лишает человека возможности выстраивать правильное отношение с Богом. А это и есть самый главный грех. Гадать на Рождество – это двойной грех, потому что мы празднуем пришествие в мир Христа Спасителя, и в церкви все свидетельствует о том, что это не какой-то миф, не какая-то легенда – это реальность, которая происходит по сей день. Совершая обряд гадания, вы отказываетесь от веры в Него, это свидетельствует о непонимании и себя, и Бога…

– Скажите, а почему на рождественской елке обязательно должна быть звезда, а не другое украшение?

– Потому что это символ Вифлеемской звезды, от которой исходило яркое сияние во время рождения Спасителя. Волхвы, шедшие на свет яркой звезды, принесли свои дары Сыну Божьему: ладан, золото и смирну – отсюда пошла традиция дарить подарки на Рождество.

– А много ли народу собирается в нашей церкви на Рождество? Это все-таки праздник для православных горожан?

– Много, и не только русское население. У нас же многонациональная страна, много смешанных браков. Это радует. Ведь Господь создал Человека, не нацию. Радует и то, что в последнее время приходит много молодежи, мужчины стали чаще приходить. Бог для всех един, независимо от возраста, пола и религиозной принадлежности. Двери нашего храма открыты для всех, любой горожанин может прийти в церковь, поставить свечку или попросить знакомых, друзей сделать это за него. Я сам всегда молюсь за своих друзей нерусской национальности, ставлю свечку, если у них случаются какие-либо неприятности или, наоборот, радостные события… Верьте в Господа, служите Ему, работайте, молитесь, и Бог вам все даст! Желаю всем жителям Атырау здоровья, процветания и Божьей благодати!

Анжелика КИМ