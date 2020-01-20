Большой снег украсил город и создал проблемы

В конце прошлой недели в Атырау впервые выпал большой снег. Начавшись с утра в субботу, он не прекращался весь день. Снега ждали давно: ну какая же зима без снега? Но снег – это и проблемы для коммунальных служб.

Впервые в этом зимнем сезоне на улицы вышла снегоуборочная техника и рабочие «Спецавтобазы».

«Всего в расчистке городских улиц и выходов на трассы принимали участие 15 единиц техники. Это тракторы со специальными лопатами и щетками, комбинированные КамАЗы, с которых струями разбрасывается песок (эти машины оборудованы и скребками), а также три погрузчика. Техника работала в двух направлениях: улицы Тайманова – Сатпаева — Абулхаир хана — Владимирская — Алиева — Амандосова — Абая — Азаттык – Махамбета с выходом на досорскую трассу. Второе направление: улицы Курмангазы — Ауэзова — С. Датова — микрорайон Алмагуль — улица Баймуханова», — сообщила пресс-служба городского акимата.

Кроме техники в расчистке улиц и тротуаров занято 337 сотрудников «Спецавтобазы».Работы продолжались до полуночи. 19 января утром они возобновились. На улицах в сборе снега и ее вывозке уже было задействовано 42 единицы специальной техники.

В воскресенье новый аким города Кайрат Уразбаев, учитывая жалобы жителей в соцсетях, поручил привлечь дополнительную спецтехнику на уборку снега и установить контроль за дальнейшим устранением последствий от выпавших осадков. В Атырау на уборку снега вышли дополнительная спецтехника других предприятий. В течение дня из города было вывезено 300 кубометров снега. Улицы Азаттык, Махамбета, Датова, Бейбарыса, Баймуханова, Ауезова, Алиева, Тайманова, Владимирского, Курмангазы, Молдагуловой, Досмухамедова, Кулманова, Жарбосынова и другие улицы с плотным трафиком пешеходов и автомобилистов были очищены инертными материалами. Для обработки асфальтовых покрытий и пригородных мостов были использованы 17 тонн инертных материалов.

Работы по очистке города продолжаются.



Виктор Сутягин