Бизнесменам пригрозили штрафами за повышение цен на продукты

Общество

Бизнесмены Казахстана будут оштрафованы за необоснованное повышение цен на продукты, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК.«Комитетом по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики РК отслеживаются ценовые сговоры субъектов рынка и, в случае необоснованности роста цен, к субъектам бизнеса будут применяться меры реагирования, включая штрафные санкции», — говорится в распространенном сообщении.
Ранее сообщалось, что казахстанцы массово скупают продукты первой необходимости в супермаркетах на фоне вводимых ограничений. Вечером 12 марта МТИ распространило сообщение с призывом к казахстанцам не поддаваться панике.

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