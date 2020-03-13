Бизнесменам пригрозили штрафами за повышение цен на продукты

Бизнесмены Казахстана будут оштрафованы за необоснованное повышение цен на продукты, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК.«Комитетом по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики РК отслеживаются ценовые сговоры субъектов рынка и, в случае необоснованности роста цен, к субъектам бизнеса будут применяться меры реагирования, включая штрафные санкции», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанцы массово скупают продукты первой необходимости в супермаркетах на фоне вводимых ограничений. Вечером 12 марта МТИ распространило сообщение с призывом к казахстанцам не поддаваться панике.

