Безопасное оливье

Декабрь богат на многочисленные праздники, среди которых самый популярный и щедрый на застолья – Новый год.

В этом году в Атырауской области в праздничные дни случаев пищевых отравлений не зарегистрировано. И тем не менее забывать про меры безопасности нельзя. Санитарные врачи департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области советуют при приготовлении блюд к праздничному столу соблюдать сроки их хранения и использования, не допускать совместное хранение сырых и готовых блюд, а при небольших подозрениях на недоброкачественность не употреблять продукты, особенно остающиеся со стола прошлого вечера. Соблюдайте правила личной гигиены и чистоту.

– Самую наибольшую опасность представляют готовые блюда из мяса птицы, с яйцами, салаты с майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, – рассказывает пресс-секретарь департамента Балкенже Кабирова. – Обычно объекты общественного питания и торговли в праздничные дни изготавливают в большом количестве кулинарные и кондитерские изделия с кремом. В эти дни наибольшим спросом пользуются салаты с кратковременным сроком хранения и реализации, блюда из мяса и рыбы, закуски из куриного мяса и другие. Будьте внимательны! Требуйте указания времени изготовления.

Особое внимание следует уделить консервированным продуктам, приготовленным в домашних условиях. В некачественных консервированных продуктах выделяются в 250 раз больше токсинов по сравнению с ядом змеи. При попадании этих токсинов в организм возникает заболевание ботулизм, которое в большинстве случаев приводит к летальному исходу.

Все чаще население нашей области пользуется услугами поваров по объявлению, приглашая их в дом для подготовки праздничного стола. Популярностью также пользуются блюда, изготовленные в домашних условиях на заказ. И при этом никто у изготовителей не требует санитарной книжки. В прошлом году в Индерском районе был случай, когда одна больная женщина пришла помогать накрывать стол для встречи сватов, и многие участники застолья отравились.

– Поэтому просим не пользоваться услугами сомнительных людей, особенно из числа приезжих, – говорит Балкенже Кабирова.

При подозрении на пищевое отравление могут возникнуть боли в животе, тошнота, рвота и другие симптомы. Потому необходимо немедленно обратиться к врачу за своевременным лечением, нельзя заниматься самолечением.

Записала Марина КУАНЫШЕВА