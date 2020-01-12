Без помощи не останемся

В Атырау с рабочим визитом прибыл вице–министр здравоохранения РК Олжас Абишев. Замглавы ведомства встретился с жителями региона для разъяснения основных направлений введенной с 1 января 2020 года системы обязательного социального медицинского страхования.

Как известно, первые три месяца новая система будет работать в так называемом пилотном режиме, и воспользоваться медицинскими услугами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи смогут все без исключения граждане Республики Казахстан. Основная работа по системе медстрахования начнется с 1 апреля 2020 года.

По словам Олжаса Абишева, охват медицинской помощью населения в системе ОСМС прогнозируется на уровне более 87% в целом по стране, тогда как рекомендованный пороговый уровень для внедрения ОСМС составляет не менее 80%. По Атырауской области данный охват составляет 96,4%, условно не застрахованными числятся 3,6% населения области.

– С 2020 года казахстанцы смогут получать медицинские услуги по двум пакетам. Это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и пакет обязательного социального медицинского страхования, – отметил Олжас Абишев. – Медицинская страховка необходима в ситуациях, когда о счетах за дорогостоящие анализы и услуги профильных специалистов хочется думать в последнюю очередь. Вторая и немаловажная причина реформы на рынке оказания медицинских услуг – в хроническом недофинансировании системы здравоохранения Казахстана. Нынешняя модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи представляет собой минимальный набор услуг, необходимый и оказываемый всему населению. Однако не всегда этого минимума достаточно. Потому обновленный пакет ГОБМП остается в качестве базового и неотъемлемого, а страховой пакет становится дополнительным, с более широким спектром возможностей для каждого участника системы. Сама система медицинского страхования одинаково надежна и выгодна для всех граждан.

Как подчеркнул вице-министр, важнейшая отличительная черта медстрахования – это социальность, когда государство берет под свой патронаж большую группу социально уязвимого населения и само выплачивает за них взносы. При этом все участники медицинского страхования имеют равный доступ к единому страховому пакету медуслуг.

Из развернутого доклада заместителя директора Атырауского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айгерим Намазалиевой стало известно, что на сегодняшний день все еще не актуализирован статус порядка 11,6 тысячи граждан по данным управления координация занятости и социальных программ.

– В городе и районах области компьютерной техникой на 100% и 96% оснащены рабочие места медперсонала, – заявила Айгерим Намазалиева. – Реализация плана бесплатной покупки медикаментов за счет государства за 2019 год составляет 26,2 миллиарда тенге. В новом году мы закупим медикаментов и оборудования на 35,6 миллиарда тенге, из них по медстрахованию – на 11,7 миллиарда тенге.

Наблюдается увеличение финансирования на реабилитацию и восстановительное лечение, консультативно-диагностические услуги в рамках ОСМС, а также на стационарозамещающей помощи.

Известно, что с 2020 года работодатели будут выплачивать 2% от фонда заработной платы, работники – 1% от оклада, индивидуальные предприниматели, крестьянские хозяйства, занимающиеся частной практикой лица – 5% от 1,4 минимальной заработной платы, работающие по договорам ГПХ – 1% от дохода, самостоятельные плательщики – 5% от 1 МЗП.

Далее вице-министр здравоохранения посетил городскую поликлинику №3. На встрече с населением Олжас Абишев отметил, что все больницы и поликлиники в стране перешли на цифровизацию. При новой системе медстрахования каждый пациент, заплатив 19 тысяч тенге в год, может получать медицинские услуги в течение года. А 15 категорий граждан – семьи с низкой социальной обеспеченностью и многодетные семьи, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, ученики, беременные женщины и иные пациенты – могут получать бесплатные медицинские услуги в зависимости от статуса. За них будет платить государство. Для этого нужно обратиться в поликлинику, к которой они прикреплены.

Городская поликлиника №3, где работают около 360 человек, на сегодня полностью оцифровизована, оптимизированы оказываемые услуги. По словам директора городской поликлиники №3 Айман Утегеновой, в настоящее время к поликлинике прикреплено 43 тысячи человек.

– В 2017 году мы в пилотном режиме запустили электронную очередь и смогли избавиться от бумажной волокиты. В цифровом режиме работают рентген, флюорография, другие медицинские установки и оборудование, – сообщила директор.

В ходе двухдневного рабочего визита вице-министра здравоохранения запланированы посещение областной больницы №2, Атырауского областного перинатального центра, Индерской районной больницы, а также встречи с населением.

Марина КУАНЫШЕВА