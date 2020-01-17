Аттестат НИШ – это круто!

Какие изменения произошли в процедуре конкурсного отбора учащихся в новом учебном году? Какие нужны документы для участия в конкурсном отборе? Есть ли случаи, когда ученики из НИШа уходили в другие школы? На все эти вопросы ответил директор Назарбаев Интеллектуальной школы города Атырау Айдарбек Айтпукешев.

На встречу с журналистами региона директор Интеллектуальной школы пришел со своими учениками – семиклассниками Димашем Амангельдиным, Куанышем Сергеевым и первой выпускницей НИШ 2014 года Молдир Махмудаевой.

Брифинг начался с разъяснения правил присуждения образовательного гранта «Өркен» и конкурсного отбора. В частности, Айдарбек Айтпукешев проинформировал аудиторию, что с этого года в Интеллектуальной школе города Атырау начали обучаться семиклассники.

– Если раньше в НИШ могли поступить только после окончания восьмого класса, то в этом году конкурсный отбор могут пройти и шестиклассники, – поясняет директор школы. – С начала учебного года в НИШ ХБН в седьмых классах обучаются 137 учеников.

Также, по словам спикера, максимальный общий балл по комплексным тестированиям увеличился с 1000 до 1300. Отбор проходит два дня: в первый день конкурсанты сдают тест по математике и по разделу «количественные характеристики». На второй день – на знание языков: казахского, русского, английского.

На рассмотрение Республиканской комиссии по присуждению гранта «Өркен» допускаются претенденты, набравшие 140 баллов и выше от максимально возможного по математике; 120 баллов и выше от максимально возможного балла по количественным характеристикам. Результаты конкурсного отбора претендентов объявляются на следующий день после проведения конкурса и размещаются на интернет-ресурсе АОО НИШ и в здании, где проводился конкурс. При этом директор Интеллектуальной школы отметил, что зачастую родители, видя в графе «Примечание» алфавитного списка претендентов слово «допущен», думают, что их ребенок уже зачислен в школу. Но это не так. Слово «допущен» говорит о том, что ученик прошел пороговый уровень. И обработка результатов тестирования проводится Институтом педагогических измерений (Cito) в Нидерландах. А окончательное решение по итогам конкурса принимается Республиканской комиссией по присуждению гранта «Өркен» в пределах выделенных грантов. Также некоторые изменения произошли и в перечне документов. Например, теперь адресная справка не требуется, а биометрические показания, в частности фото конкурсанта, в обязательном порядке делается именно в приемной комиссии НИШ.

Затем юные участники брифинга – Димаш Амангельдин, Куаныш Сергеев и Молдир Махмудаева – ответили на вопросы представителей СМИ. Кстати, Димаш приехал в Атырау из Нур-Султана, Куаныш ранее учился в школе №22 села Жанаталап, а Молдир окончила школу с золотой медалью, отучилась в КИМЭП в Алматы, сейчас работает в компании «NСОС» и является членом попечительского совета НИШ.

– Скажите, есть ли разница в обучении НИШ и той школы, где вы учились ранее? И в чем были трудности?

— Да, есть. Во-первых, продолжительность учебного дня: с 8 часов утра до 5-6 часов вечера, – отвечает Димаш. – Поначалу уставал, хотелось после уроков пойти домой, и часа в три я уже уходил из школы. Но сейчас мне очень нравится проводить время в НИШе: здесь мы не только занимаемся, но и посещаем различные кружки по интересам, участвуем в различных проектах.

– К тому же, если ты успеваешь освоить предмет в школе, то домашнего задания, как такового, нет, – дополняет ответ своего товарища Куаныш. – Домой ты приходишь только отдыхать. По признанию самого Куаныша, ему тяжелее всего было расстаться со своими друзьями, ведь все они остались в родном селе.

– Айдарбек Толепович, вы сегодня привели своих самых лучших учеников. Но мы знаем, что в вашей школе учатся и ребята, у которых в табелях были тройки.

– Да, вы правы. У нас есть такие ученики. Вообще, на мой взгляд, система оценивания весьма относительная. Самым правильным подходом является мотивация самого ребенка учиться именно у нас. Вот, например, Димаш и Куаныш на конкурсном тестировании набрали высшие баллы, но это не значит, что сейчас они учатся на одни пятерки. Я это к тому, что у некоторых детей действительно есть тройки, скажем по гуманитарным предметам, а в точных науках у них хорошие знания, и конкурсные тесты по профильным предметам они сдают хорошо. Например, в этом учебном году при принятии семиклассников мы запустили проект «Лицом к лицу», и я встречался со всеми 130 учениками и их родителями. При этом у каждого ребенка спрашивал: «Чье это было желание – твое или родителей?» Иногда родители приводят свое чадо ради престижа, не беря во внимание желание самого ребенка. Я думаю, это неправильный подход, родителям необходимо прислушаться к желанию своих детей. Но вы правы, в следующий раз мы организуем встречи именно с теми детьми, у кого в аттестате были тройки, но, тем не менее, они учатся в Назарбаев Интеллектуальной школе.

– Скажите, а были случаи, когда дети уходили из НИШа, и каковы причины их ухода?

– Да, такие факты у нас есть, хотя их немного. Зачастую это происходит в старших классах, когда подходит время окончания школьной поры. Причины в основном в том, что у нас 12-летнее образование, а они с седьмого по десятый класс уже получили хорошие знания и хотят окончить школу со своими сверстниками. Еще одна из причин – когда ребенок чувствует, что ему тяжело осилить углубленную программу, преодолевать высокие стандарты и требования. И тогда совместным решением они нас покидают. Но я хочу сказать, что если у ребенка есть хоть маленькое желание продолжить учебу в нашей школе, но он боится не осилить учебную программу НИШ, мы оказываем ему всяческую поддержку и просим окончить нашу школу. Все-таки аттестат нашей школы дает выпускнику больше возможностей.

Выпускница и золотая медалистка Интеллектуальной школы Молдир Махмудаева в поддержку слов директора добавила, что программа обучения НИШ почти не отличается от вузовской, поэтому в последующем учиться легко.

– К тому же при поступлении в высшую школу аттес­тат НИШ очень даже котируется. Он дает возможность выпускникам поступать не только в казахстанские вузы, но и зарубежные, – рассказывает девушка, в свое время поступившая на грант сразу в три вуза: в университет в Южной Корее и в два национальных вуза. – Сегодня я с уверенностью могу сказать, что выпускникам Назарбаев Интеллектуальной школы учиться в любых вузах не составляет труда.

Анжелика КИМ,

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