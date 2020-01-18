Асар нового времени

О работе волонтеров рассказал «Прикаспийской коммуне» один из координаторов волонтерской организации «Atyrau Volunteers Team» – студент Атырауского инженерно-гуманитарного института Ильяс УСЕНГАЛИЕВ.

– Что для вас означает волонтерство?

– Это добровольная помощь, идущая от сердца, никто не может заставить кого-либо стать волонтером. Здесь мы находим своих единомышленников. Для многих ребят это как интересное хобби. Надеемся, что Год волонтера даст нам новые возможности для реализации хороших идей.

– Как давно вы работаете?

– С марта прошлого года, тогда нас было 16 человек, а организовали нас Жазира Гарифуллина и Алишер Тажигалиев. Сегодня нас более ста, самому младшему школьнику – 14 лет, самому взрослому – 25. Вместе с Хакназаром Максотом мы координируем работу наших волонтеров.

– Сколько есть направлений волонтерства и по каким вы работаете?

– Где-то около 15 видов. Однако в регионе нет общей организации волонтеров. Работают отдельные группы, которые занимаются различными вопросами: экологическими проблемами, заботятся о животных, благотворительностью занимаются, принимают участие в разрешении чрезвычайных ситуаций, медицинские волонтеры, помогающие во время ДТП и в других случаях, многие из них официально не зарегистрированы. Мы же работаем в основном в event-волонтерстве, то есть помогаем в проведении городских культурных, спортивных и других мероприятий, организуемых различными компаниями, участвуем в мероприятиях, проводимых областным управлением по вопросам молодежной политики. К примеру, оформляем сцену, занимаемся организационными вопросами за кулисами и прочее. На сегодня большую поддержку нам оказывает городской молодежный ресурсный центр.

– Сложно ли быть волонтером?

– Случаются разные ситуации. К примеру, во время какого-либо большого городского мероприятия бывает, что оно начинается не вовремя по вине организаторов. А жители обрушиваются на нас с претензиями. И тут самое главное – быть сдержанным, тактичным, уметь объяснить, сгладить ситуацию. Так что учимся и взаимоотношениям. Вообще, я, будучи аульским парнем, был в свое время закрытым, замкнутым, но год волонтерства меня изменил. Пришла уверенность, умение ладить с людьми, свободно излагать свои мысли. Волонтерство расширяет кругозор, позволяет взглянуть шире на мир, то есть имеет и большое воспитательное значение для молодежи.

– Как вы относитесь к проекту «социальный студенческий кредит», когда студентам оплачивают часы за волонтерство?

– На мой взгляд, это неправильно, суть волонтерства в безвозмездной, добровольной помощи, которая идет от сердца человека, его никто не заставляет помогать. Это выбор человека.

– Почему молодежь неохотно идет в волонтеры?

– Сложно сказать, все индивидуально, у кого-то нет возможности по семейным обстоятельствам, они подрабатывают в свободное время. Многие считают, раз нет оплаты, что, мол, там делать. А ведь главный ресурс – это не деньги, а духовное развитие, человечность, умение сопереживать, прийти на помощь, хорошие взаимоотношения. Для развития волонтерства нужна система, агитационные мероприятия, думаю, в ближайшее время совместно с городским молодежным ресурсным центром мы плотно этим займемся.

Жанат ШАЯХМЕТОВА