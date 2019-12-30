Айфон за годовую подписку

Новый год – время дарить и получать подарки! Подписка на областные общественно-политические газеты «Прикаспийская коммуна» и «Атырау» некоторым нашим читателям принесет в наступающем году не только свежие новости в дом два раза в неделю, но уже преподнесла приятные и полезные призы. Современную бытовую технику, iPhone 11, различные денежные сертификаты получили в подарок подписчики старейших в области областных газет во время розыгрыша, состоявшегося в пресс-клубе медиахолдинга «Атырау-Акпарат».

В розыгрыше призов приняли участие все читатели, подписавшиеся на областные газеты до 27 декабря. В зале пресс-клуба было по-новогоднему празднично и шумно. С красиво украшенной сцены с прекрасными сольными номерами выступили для читателей местные артисты. Трансляция розыгрыша призов происходила в прямом эфире телеканала «Caspian news», а подписчики, не пришедшие в пресс-клуб, имели возможность наблюдать процесс по телевизору. Специально для них у телефонов дежурили сотрудники изданий, сообщавшие, как можно получить выигранные призы.

С поздравлениями с наступающим Новым годом и благодарностью за преданность областным газетам выступили заместитель директора ТОО «Атырау-Акпарат» ЫскакЕгембердиев, представитель Атырауского филиала АО «Казпочта» Жанаргуль Кенжекова и ветеран журналистики Толеген Беришбай.

В состав комиссии, проводящей розыгрыш призов, вошли главный редактор областной общественно-политической газеты «Атырау» Исатай Балмагамбетов и главный редактор областной общественно-политической газеты «Прикаспийская коммуна» Насип Шалабаева.

Как отметил Исатай Балмагамбетов, цель розыгрыша – привлечение людей к чтению газет, как источника качественной и своевременной информации и духовного развития, формирования социальных и нравственных идеалов человека.

— Благодарим вас за то, что новый день вы начинаете с нашими газетами, каждый читатель дорог для нас, и мы стараемся сделать вашу жизнь интереснее, насыщеннее, — сказала Насип Шалабаева.

Для определения победителей жетончики с фамилиями счастливчиков из барабана вытаскивали дети. Итак, все счастливчики определены. Те, кто не выиграл ничего – не отчаивайтесь. Ведь вы все равно остаетесь в выигрыше – будете получать областные газеты «Прикаспийская коммуна» и «Атырау» дважды в неделю и узнавать горячие новости из проверенных источников.

И кто же наши герои — обладатели суперпризов? Обладателем микроволновой печи стал Марат Шунгарин, пылесос отправится Х. Мажитову, паровой утюг в подарок получила ШолпанУразбаева, М. Точилин и Р. Отегалиева выиграли бытовую технику, а сертификат на трехмесячное обучение ораторскому мастерству достался Расулле Ермашову.

Главный приз — новенький iPhone 11 выиграла УлмекенБасурманова.

Пенсионерка Роза Отегалиева призналась, что выписывает газету «Прикаспийская коммуна» долгие годы.

— Мы с мужем постоянные подписчики вашей газеты, именно от вас узнаем о событиях, происходящих в области, интересные исторические сведения, о наши земляках, много любимых рубрик, особенно касающихся истории нашего края. Всегда были и будем с «Прикаспийкой», в новом году она отметит свое столетие, так что желаем ей дальнейшего процветания! – сказала Роза апа.

В ходе мероприятия среди зрителей была проведена викторина на знание истории старейших в области газет. Победители были поощрены денежными сертификатами на посещение кафе.

Обладательница главного нашего приза, iPhone 11, УлмекенБАСУРМАНОВА – одна из верных читательниц «ПК». Бухгалтер с 40-летним стажем, а ныне пенсионерка, она долгие годы проработала на хлебокомбинате, а затем в средней школе имени Гагарина. Победа в розыгрыше стала для Улмекен апа полной неожиданностью.

«Сначала я не поверила, думаю, не может такого быть. И сразу вспомнила, как буквально на днях внук, который учится в Алматы, переживая, что на моем старом телефоне не работает WhatsApp, сказал мне: «Выбрось, аже, это старье, купи себе айфон». Вот он-то и напророчил мне ваш приз, — смеется Улмекен апа. — Уже позвонила внукам, похвасталась, говорю, учите теперь меня, как им пользоваться. Благо есть кому учить, двое внуков, растет правнук, буду шагать в ногу со временем. А они смеются, говорят, крутая у нас ажешка теперь.

Огромное спасибо руководству «Атырау-Акпарат» за такой подарок под Новый год! «Прикаспийскую коммуну» мы ценим, выписываем в течение 10 лет, узнаем от вас последние новости в области, стране, любим читать о наших земляках, аналитические статьи, в которых находим ответы на многие волнующие нас вопросы.

Желаем вам в новом году творческих успехов и радостных событий! А всем читателям — здоровья, благополучия и счастья!»

Жанат ШАЯХМЕТОВА,

фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА