А вы успели оформить пенсию?

В последние годы в пенсионной системе нашей страны произошли некоторые изменения, которые на сегодняшний день реализуются. Одним из таких изменений является повышение пенсионного возраста женщин. Начиная с 2018 по 2027 год, в течение 10 лет, предусмотрено поэтапное доведение пенсионного возраста женщин до 63 лет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» в текущем году женщины выходят на пенсию в 59 лет. Согласно данной норме закона, с 1 января 2020 года этот показатель будет равен 59 годам и шести месяцам.

Обращаем внимание, что женщинам, родившимся во втором полугодии 1960 года (июнь-декабрь), нужно успеть подать заявление на назначение пенсионных выплат по возрасту до конца текущего года. В противном случае право выхода на пенсию возникнет только при достижении 59 лет и шести месяцев.

Ляззат САГИНБЕКОВА, заместитель руководителя по социальным вопросам департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области