15 лет в колонии проведут пятеро горожан, закопавших в землю живого человека

В Атырау суд завершил рассмотрение уголовного дела по обвинению Ирины Хочунаевой, Рината Дюйсалиева, Никиты Стеблюка, Герасима Еганяна и Даниила Болашова в убийстве человека, совершенного по предварительной договоренности с особой жестокость.

Преступление было свершено в апреле прошлого года в районе села Талгайран. Куда теперь уже осужденные вывезли похищенного ими молодого человека, жестоко избили его, а затем еще живым закопали в землю.

Вердикт суда: все подсудимые приговорены к 15 годам заключения.

Виктор Бакурский

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