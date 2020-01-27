Пистолет от Мирасжана

На базе школы №26 имени Сырыма Датова состоялась выставка под названием «Жас әскери конструктор», в которой приняли участие школьники 6-9-х классов – члены клубов «Жас сарбаз» и «Жас шекарашы».

Подобная выставка проходит впервые. Здесь были представлены лодки, корабли, танки, вертолеты, самолеты, винтовка, миноискатель и многое другое. Особый интерес вызвал макет моторной лодки из картона для спецназа, вмещающей трех бойцов, окрашенный в защитный зеленый цвет сбоку и имеющий чехол синего цвета, защищающий от глаз противника с воздуха. Его подготовила ученица 7-го «Б» класса Шарапат Болатхан.

У снайперской винтовки МСМ, которую автор расшифровал как «Мирасжан Снайперлік Мылтығы», посетители задерживались дольше всех, поскольку дизайн винтовки, оптический прицел, механизм заряжания были очень правдоподобны. Но вот подвижного, управляемого макета, к сожалению, никто не представил. Видимо, потому, что опыт изучения робототехники у наших ребят еще небольшой – занятия по робототехнике ведутся с декабря 2018 года, хотя в 2019 году на областных соревнованиях они заняли третье место.

Выставка проходила дважды для учащихся двух смен. Ученик 2-го «В» класса Берден Орынгали, который проявлял интерес к технике еще с малых лет, во время первой выставки был вдохновлен увиденным. В результате ко второй выставке он пришел с поделкой – с военным вертолетом для арктических условий типа Б-1.

Самат ЖАКСИМОВ,

учитель начальной

военной подготовки

средней школы №26 имени С. Датова, с. Акжар