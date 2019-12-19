Достойное признание

Назарбаев Интеллектуальные школы стали обладателями премии ЮНЕСКО Wenhui Award 2019 года.

По сообщению пресс-службы АОО «НИШ», диплом и сертификат на 20 тысяч долларов для развития номинированного проекта были вручены председателю правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидиновой.

Отметим, что сама церемония награждения прошла в Китайской Республике, иNIS стали первыми представителями Казахстана, удостоенными премии ЮНЕСКО в области образования.

— АОО «НИШ» победило в серьезной конкуренции и получило награду за создание «Партнерства между школами и студентами». Назарбаев Интеллекуальные школы признаны одними из лучших образовательных учреждений в области сотрудничества университетов и школ в Казахстане, — подчеркнула в своем поздравительном слове директор кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы Криста Пиккат.

Сегодня НИШ успешно сотрудничают с топовыми казахстанскими ВУЗами, и образовательная программа NIS-Programme и сертификат признаны такими зарубежными ВУЗами, как Кембриджский, Борнмутский, Глазгоу Каледониан, университеты Гонконга, Южной Кореи, Австралии, которые принимают выпускников интеллектуальной школы на программы бакалавриата без пред университетской подготовки. И премия ЮНЕСКО — это знаковое событие не только для большого и профессионального коллектива Интеллектуальных школ, но и для всей отечественной системы образования.

Анжелика КИМ

Фото предоставлено пресс-службой АОО «НИШ»