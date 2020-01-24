Житель Тандая поджигал сено соседей

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В течение нескольких дней житель села Тандай Махамбетского района сознательно поджигал сено соседей. Всего от противоправного действия 42-летнего мужчины пострадали 4 соседних двора. Нанесен значительный материальный ущерб, так как в зимнее время, особенно во второй половине сезона, цена на корм домашнего скота возрастает в несколько раз. Подозреваемый задержан. Махамбетским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело против поджигателя по статье №202 часть 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан  «Уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».

Марина КУАНЫШЕВА

Administrator

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