Житель Тандая поджигал сено соседей

В течение нескольких дней житель села Тандай Махамбетского района сознательно поджигал сено соседей. Всего от противоправного действия 42-летнего мужчины пострадали 4 соседних двора. Нанесен значительный материальный ущерб, так как в зимнее время, особенно во второй половине сезона, цена на корм домашнего скота возрастает в несколько раз. Подозреваемый задержан. Махамбетским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело против поджигателя по статье №202 часть 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».

Марина КУАНЫШЕВА



