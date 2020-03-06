Житель Атырау обратился к министру внутренних дел РК

Новости, Происшествия

В полицию поступило видеообращение от жителя города Атырау, в котором он благодарит сотрудников полиции за профессиональное отношение к служебным обязанностям.

-Андрей Миронов рассказал, что воры проникли в его гараж. Потерпевший оценил ущерб на сумму около полумиллиона тенге, — проинформировала «ПК» пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Гульназира МУХТАРОВА. — Сотрудникам полиции удалось найти подозреваемого в преступлении с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 21 летний житель города Атырау. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК. Подозреваемый в краже водворен в следственный изолятор.

Обращаясь к министру внутренних дел, Андрей Миронов выразил слова благодарности за профессионализм людей в погонах .

                                                                         Светлана НОВАК 

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