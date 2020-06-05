Жесткий карантин ввели в Жылыойском районе

Как стало известно из официальных источников, поводом для несанкционированного митинга возле акимата Жылыойского района стало очередное Постановление главного государственного санитарного врача Жылыойского района Талгата Хабибуллина, который продлил ранее действовавшие ограничения 18 июня 2020 года.

А именно запрещается открытие субъектов малого и среднего бизнеса — парикмахерских, ателье, фотосалонов и студий, СТО, шиномонтажных, обувных, часовых мастерских, ломбардных,учебных, развлекательных, спортивных и культурных центров и многих других объектов. В г. Кульсары и во всех сельских округах не ходит общественный транспорт — автобусы и такси.Запрещена межрайонная перевозка.

Не разрешатся покидать место жительства детям до 18-ти лет и людям старше 65 лет. Допускается прогулка детей в радиусе ста метров от дома с получасовым временным ограничением. Также действует запрет на прогулки после девяти часов вечера, закрыты парки, скверы, места массового скопления людей.

Главный государственный санитарный врач района по прежнему запрещает работу рынков и базаров, допускается только доставка. В постановлении даже перечислены, какие именно объекты – по улицам Кашаган, Бекбаулиева, рынок «Беркад».Пока не откроются мечети и другие объекты религиозного характера. Рестораны, кафе, бары и другие точки общественного питания могут работать только по доставке продуктов с десяти утра до восьми часов вечера. Из Жылыойского района можно выехать на железнодорожном и автомобильном транспорте только на оперативное лечение при наличии врачебного заключения.

Марина КУАНЫШЕВА