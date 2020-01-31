Зарезавшего двух чужих баранов и козу мужчину осудили в Кызылкоге

Кызылкогинском районным судом Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Т.А. Установлено, что прошлой осенью он похитил двух заблудившихся барашек и козу, зарезав их у себя во дворе. Сумма материальногоущерба составила 90 тысяч тенге.

В главном судебным разбирательстве потерпевшие просили назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, так как Т.А. является односельчанином, частично возместил причиненный им ущерб. Однако с 2020 года статьи в Уголовном кодексе Республики Казахстан «Скотокрадство», как таковой, уже нет. Это вид преступления рассматривается как кража и относится к тяжкой категории, исключающейвозможность примирения.

Приговором суда Т.А. признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Марина КУАНЫШЕВА