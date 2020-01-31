Зарезавшего двух чужих баранов и козу мужчину осудили в Кызылкоге

Главная, Новости, Суд
34

Кызылкогинском районным судом Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Т.А. Установлено, что прошлой осенью он  похитил двух  заблудившихся барашек и козу,  зарезав их у себя во дворе. Сумма материальногоущерба составила 90 тысяч тенге. 

В главном судебным разбирательстве потерпевшие просили назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, так как Т.А. является односельчанином, частично возместил причиненный им ущерб. Однако с 2020 года статьи в Уголовном кодексе Республики Казахстан «Скотокрадство», как таковой, уже нет. Это вид преступления рассматривается как кража и относится к тяжкой категории, исключающейвозможность примирения. 

Приговором суда Т.А. признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Марина КУАНЫШЕВА

Administrator

Related Posts

31 января 2020 0

В Атырау приостановили строительство 12 многоэтажек

31 января 2020 0

Работу социальных объектов проверил Махамбет Досмухамбетов в Курмангазинском районе

31 января 2020 0

СпецЦОНы в феврале будут работать без выходных

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *