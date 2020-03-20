Зараженную вирусом рассылку о COVID-19 выявили в Казахстане

Зараженную вирусом трояна рассылку о коронавирусной инфекции выявили в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Государственная техническая служба» Комитета национальной безопасности РК. «Принимая во внимание, что многие организации переходят на удаленную работу на весь период ЧП, риски стать жертвами злоумышленников увеличились. Поэтому призываем всех казахстанцев не пересылать непроверенную информацию, не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных лиц, не скачивать информацию от непроверенных источников, обновить антивирусную программу и систематически проводить антивирусное сканирование своего персонального компьютера «/ноутбука», призвали в Государственной технической службе. В виду выявления рассылки о COVID-19, которая была заражена вирусом трояна, и профилактики инцидентов информационной безопасности, Государственной технической службой было разработано техническое решение в виде сервиса «Безопасный DNS». «Особенность сервиса заключается в том, что при осуществлении запроса пользователя к интернет-ресурсам, которые подпадают под категорию вредоносные ресурсы, фишинг и спам, данные интернет-ресурсы будут недоступны для отображения. Проще говоря, получая рассылку или переходя на интернет-ресурс, который внесен в базу «Безопасного DNS», на экране пользователя выйдет сообщение об этом. Сервис схож с услугой «родительского контроля», который предоставляется операторами связи, однако сервис «Безопасный DNS» предоставляется бесплатно и доступен для всех пользователей Интернета», — подчеркнули в ГТС. Чтобы подключить сервис, пользователю необходимо в настройках компьютера (Windows) произвести следующие действия: Центр управления сетями и общим доступом => изменение параметров адаптера => в открывшемся окне нажать правой кнопкой мыши на значок адаптера Ethernet0 и кликнуть на команду «Свойства»=> выбирать «IP версию 4 (TCP/IPv4)» TCP/IPv4)» кликнуть на команду «Свойства» => использовать следующие адреса DNS-серверов => Предпочитаемый DNS-сервер => 91.214.42.211 => Альтернативный DNS-сервер => 91.214.42.212 => поставить галочку напротив «Подтвердить параметры при выходе» и нажать OK. Далее необходимо обновить кэш DNS-серверов. Для этого нажмите меню Пуск > введите cmd в поле «Найти программы и файлы» > нажмите правой кнопкой мыши по найденной ссылке и выберите «Запустить от администратора». В командной строке введите команду ipconfig/flushdns и нажмите клавишу Enter. Перезагрузите компьютер. «Вместе с тем для обеспечения целостности инфраструктуры и информационной безопасности призываем всех работодателей обеспечить сотрудников зашифрованным каналом связи, по которому будет передаваться информация. А сотрудникам рекомендуем установить пароль на рабочей станции; соблюдать все политики безопасности, принятые в корпоративной инфраструктуре; для передачи информации использовать корпоративную почту; сохранять конфиденциальную информацию на съемных носителях; не использовать программы для удаленного доступа и удаленного соединения; не устанавливать новое программное обеспечение или оборудование; обновить роутер и пароль на нем; обязательно выходить из информационной системы, прежде чем завершить сеанс; не забывать просматривать журнал событий либо организовать отправку уведомлений администратору при подозрительных событиях. Рекомендуем ограничить количество подключенных устройств к роутеру во избежание загруженности беспроводного канала и состояния связи», — отметили в Государственной технической службе. В случае обнаружения подозрительных интернет-ресурсов или рассылок можно сообщать специалистам ГТС по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке: https://cert.gov.kz/notify-incident , https://t.me/kzcert, а также направить письмо на электронную почту