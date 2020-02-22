Запрет на ядовитые средства

Отравление людей токсическими веществами, применяемыми в дезинсекционной и дератизационной деятельности, не осталось незамеченным. Постановлением Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам запрещена реализация средств дезинсекции и дератизации 1, 2, 3 классов опасности.

«Эта временная санитарная мера позволит снизить риск нанесения вреда здоровью граждан и состоянию окружающей среды до внесения соответствующих изменений в законодательство РК. В настоящее время оказание услуг дезинфекции, дезинсекции, дератизации не подлежит лицензированию. Услуги оказывают не только организации, имеющие подготовленных специалистов, но и физические и юридические лица, которые не имеют специально подготовленных кадров и используют для обработки неизвестные препараты. Кроме того, на территории РК, городов и в населенных пунктах, в торговых точках, в том число на рынках реализуют препараты для дезинсекции и дератизации без контроля», — рассказала пресс-секретарь департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Балкенже Кабирова.

Напомнив, что в связи с тем, что населению доступны средства дезинсекции и дератизации, они самостоятельно проводят обработку от бытовых насекомых в жилых помещениях.В этом отношении из-за отсутствия у людей специальных навыков правильного использования средств дезинсекции и дератизации, несоблюдения правил безопасности,были зафиксированы случаи отравления токсичными веществами и смертельные исходы.

Для предотвращения подобных ситуаций руководителям управления ДККБТУ и районов было направлено постановление Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК по проведению разъяснительной работы среди населения. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям направленописьмо о запрете использования препаратов дезинсекции и дератизации и снятии их с реализации.

«При обнаружении средств дезинсекции и дератизации в торговых точках, на рынках классов опасности 1, 2, 3 необходимо незамедлительно обращаться в письменном виде в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области по пдресук Атырау, ул. Гурьевская, 7а или его территориальные управления», — сообщила Б. Кабирова.