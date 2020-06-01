Задержаны издевавшиеся над собаками

По факту распространенных в социальных сетях видео с жестокими обращениями с животными.

Сотрудниками полиции Атырау установлено, что первый случай произошел 30 мая в микрорайоне «Береке» города Атырау, где мужчина выстрелил в собаку.

Второй случай, произошел 31 мая в пригородном поселке Еркинкала, где мужчина жестоко обращался с собакой, применяя физическое насилие.

Сотрудниками полиции подозреваемые установлены и задержаны.

По двум фактам ведется досудебное расследование по статье 316 Уголовного Колекса РК (Жестокое обращение с животными).