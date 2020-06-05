Задержана преступная группа «спортсменов», «выбивавшая» долги

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3 июня 2020 года Департаментом Комитета национальной безопасности по Атырауской области в ходе спецоперации пресечена противоправная деятельность группы лиц, состоящей из представителей спортивной среды и предположительно деструктивных религиозных течений, сообщает пресс-служба КНБ РК.        

«Участники преступной группы причастны к вымогательству денежных средств у предпринимателей региона, «выбиванию» долгов и причинению телесных повреждений. В результате задержано 5 активных участников группировки, отдельные из которых придерживаются т.н. «воровской» идеологии и поддерживают контакты с пособниками транснациональных преступных сообществ», — говорится в сообщении.                                                 

В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты три единицы различных видов оружия и боеприпасы к ним. Трое задержанных лиц водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Двое допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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