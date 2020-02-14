Задержан третий врач перинатального центра

В Атырау по громкому делу о помещении живого новорожденного в холодильную камеру задержан третий врач.

«Атырауский следственный суд санкционировал задержание на два месяца одного из врачей перинатального центра. Такую санкцию суд выдал в рамках расследуемого сотрудниками Департамента по противодействию коррупции уголовного дела об убийстве новорожденного в перинатальном центре. По версии следствия живым помещенного в холодильник»,- проинформировали в пресс-службе областного суда.

Задержанная врач-гинеколог стала третьим фигурантом уголовного дела. До этого были арестованы главный врач перинатального центра и гинеколог.

Виктор Сутягин