Задержан третий врач перинатального центра

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В Атырау по громкому делу о помещении живого новорожденного в холодильную камеру задержан третий врач.

«Атырауский следственный суд санкционировал задержание на два месяца одного из врачей перинатального центра. Такую санкцию суд выдал в рамках расследуемого сотрудниками Департамента по противодействию коррупции уголовного дела об убийстве новорожденного в перинатальном центре. По версии следствия живым помещенного в холодильник»,- проинформировали в пресс-службе областного суда.

Задержанная  врач-гинеколог стала третьим фигурантом уголовного дела. До этого были арестованы главный врач перинатального центра и гинеколог.

Виктор Сутягин

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