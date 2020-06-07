Задержан с наркотиками и компонентами для взрывных устройств

Сотрудниками управления по противодействию с экстремизмом Департамента полиции

Атырауской области совместно с сотрудниками ДКНБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за сбыт синтетических наркотиков был задержан житель города Атырау, 1988 года рождения, приверженец деструктивного религиозного течения.

В ходе проведённых обысков у задержанного были изъяты синтетические наркотики, запрещённая религиозная литература и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовления, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Следствием ему также инкриминируется пропаганда терроризма по ст.256 и 174 УК РК ( Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).

В отношении задержанного гражданина санкционирован арест.

Иная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК.