Задержан с наркотиками и компонентами для взрывных устройств

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Сотрудниками управления по противодействию с экстремизмом Департамента полиции   

Атырауской области совместно с сотрудниками ДКНБ  в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за сбыт синтетических наркотиков был задержан житель города Атырау, 1988 года рождения, приверженец деструктивного религиозного течения.

 В ходе проведённых обысков у задержанного были изъяты синтетические наркотики, запрещённая религиозная литература и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

 По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовления, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). 

Следствием ему также инкриминируется пропаганда терроризма по ст.256 и 174 УК РК ( Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). 

В отношении задержанного гражданина санкционирован арест.

 Иная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК.

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