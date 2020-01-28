За жестокое убийство мужа женщина 10 лет проведет за решеткой

В Атырау женщину, убившую мужа, тело которого затем расчленили и закопали во дворе, приговорили к десяти годам лишения свободы.

Судебной коллегией по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Ю. Ш., осужденной по части 1 статьи 96 УК Республики Казахстан к 10 годам лишения свободы.

«Постановлением коллегии приговор в части квалификации действий осужденной и назначенного срока наказания оставлен без изменения. В связи с внесением изменений в ст. 62 УК приговор изменен в части исчисления срока отбывания наказания осужденной — время содержания Ю. Ш. под стражей до вступления приговора в законную силу засчитано в срок наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания», — проинформировали в суде.

Ранее приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области женщина была признана виновной в совершении уголовного правонарушения. Судом установлено, что осужденная задушила своего супруга, систематически избивавшего ее, когда он находился в нетрезвом состоянии.

В судебном разбирательстве осужденная отрицала свою вину, отказалась от признательных показаний, данных в ходе досудебного расследования. Однако, ее вина была установлена показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз.

Судом при назначении наказания учтено, что осужденная 19 лет супружеской жизни терпела унижения и насилие со стороны супруга, а также состояние ее здоровья. В тоже время принято во внимание, что после совершения преступления осужденная расчленила труп, закопала его и в течение 6 лет жила зная, что убитый захоронен во дворе ее дома. Осужденная будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Светлана НОВАК