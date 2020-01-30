За вождение в пьяном виде арестованы и водитель и пассажир

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20 января 2020 года в три часа ночи житель города Атырау Г. передал в управление свою автомашину марки «Mercedes 320g» своему другу Т., который находился в состоянии алкогольного опьянения. На пересечении улиц С.Бейбарыс – Исеноваобластного центра тот столкнулся с автомашиной марки «Daewoo Nexia NS 150».

В судебном заседании друзья признали свою вину, возместив материальный ущерб, нанесенный в результате ДТП.

Постановлением суда Г. арестован на 15 суток с лишением прав на 7 лет, а Т. подвергнут аресту на 20 суток с лишением прав на 7 лет. Меры наказания за вождение в пьяном виде ужесточены и вступили в силу с 11 января 2020 года. В свое время за такое нарушение арест не был предусмотрен. 

Марина КУАНЫШЕВА

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