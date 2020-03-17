За удар кулаком драчун получил 7 суток

«Махамбетским районным судом Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении гражданина Р. Судом установлено, что 3 марта 2020 года, находясь в камере временной изоляции отдела полиции Махамбетского района,он ударил кулаком в лицо также находившегося там мужчину. На судебном заседании правонарушитель, признав свою вину, раскаялся в содеянном. Однако потерпевший просил суд принять в отношении правонарушителя соответствующие меры», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Проинформировав, что постановлением суда Р. признан виновным и подвергнут к административному аресту сроком на 7 суток.