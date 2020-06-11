За сутки в регионе выявлено 63 бессимптомных носителя вируса

— За 10 июня 2020 года зарегистрированы 393 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CORONAVIRUS2020.KZ.

город Нур-Султан — 332 (+39).

город Алматы — 291 (+43).

город Шымкент — 365 (+63)

Акмолинская область — 28 (+8)

Актюбинская область — 44 (+16)

Алматинская область — 165 (+37)

Атырауская область — 224 (+63)

Восточно-Казахстанская область — 107 (+8)

Жамбылская область — 39 (+7)

Западно-Казахстанская область — 230 (+15)

Карагандинская область — 303 (+24)

Костанайская область — 21 (+6)

Кызылординская область — 81 (+13)

Мангистауская область — 115 (+32)

Павлодарская область — 30 (+5)

Северо-Казахстанская область — 80 (+1)

Туркестанская область — 74 (+13).

Итого бессимптомных в Казахстане — 2529.