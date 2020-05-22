За сутки новых инфицированных 363

Медицина, Новости

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 363 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 5,0%.

В разрезе регионов:

Карагандинская область – 130 (43,3%),

Нур-Султан – 54 (3,8%),

Алматы – 35 (1,8%),

Шымкент – 31 (6,1%),

Атырауская область – 25 (3,1%),

Алматинская область – 24 (10,1%),

Туркестанская область – 20 (8,2%),

Актюбинская область – 9 (3,9%),

Кызылординская область – 9 (3,4%),

Западно-Казахстанская область – 8 (2,3%),

Акмолинская область – 7 (5,2%),

Жамбылская область – 7 (3,2%),

Костанайская область – 3 (2,7%),

Северо-Казахстанская область – 1 (2,6%).

Всего в стране выявлено 7597 заболевших.

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