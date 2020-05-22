За сутки новых инфицированных 363

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 363 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 5,0%.
В разрезе регионов:
Карагандинская область – 130 (43,3%),
Нур-Султан – 54 (3,8%),
Алматы – 35 (1,8%),
Шымкент – 31 (6,1%),
Атырауская область – 25 (3,1%),
Алматинская область – 24 (10,1%),
Туркестанская область – 20 (8,2%),
Актюбинская область – 9 (3,9%),
Кызылординская область – 9 (3,4%),
Западно-Казахстанская область – 8 (2,3%),
Акмолинская область – 7 (5,2%),
Жамбылская область – 7 (3,2%),
Костанайская область – 3 (2,7%),
Северо-Казахстанская область – 1 (2,6%).
Всего в стране выявлено 7597 заболевших.