За сутки число инфицированных выросло на 322 случая

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4,2%.



В разрезе регионов: город Нур-Султан – 83 (5,7%), город Алматы – 66 (3,3%), город Шымкент – 34 (6,3%), Карагандинская область – 42 (9,8%), Жамбылская область – 20 (8,7%), Алматинская область – 16 (6,1%), Туркестанская область – 15 (5,7%), Актюбинская область – 10 (4,1%), Западно-Казахстанская область – 10 (2,8%), Акмолинская область – 3 (2,1%), Атырауская область – 16 (1,9%), Костанайская область – 2 (1,8%), Восточно-Казахстанская область – 1 (1,7%), Кызылординская область – 3 (1,1%), Павлодарская область – 1 (0,6%). Всего в стране выявлено 7919 заболевших.