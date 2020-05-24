За сутки число инфицированных возросло на 403 случая

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 5,1%. В разрезе регионов: город Алматы – 97 (4,7%), Карагандинская область – 90 (19,1%), город Нур-Султан – 58 (3,8%), город Шымкент – 33 (5,7%), Туркестанская область – 33 (11,8%), Атырауская область – 22 (2,6%), Актюбинская область – 18 (7,1%), Западно-Казахстанская область – 16 (4,3%), Жамбылская область – 10 (4,0%), Алматинская область – 6 (2,2%), Северо-Казахстанская область – 6 (15,0%), Кызылординская область – 5 (1,8%), Костанайская область – 5 (4,3%), Мангистауская область – 2 (1,2%), Восточно-Казахстанская область – 2 (3,3%).
Всего в стране выявлено 8322 заболевших.