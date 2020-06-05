Взрыв на АГЗС в Атырау: четверо пострадавших (ВИДЕО)

Взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, произошёл на одной из АГЗС Атырау.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, сообщение о взрыве и начавшемся пожаре поступило в 8 утра. На полную ликвидацию огня ушёл час. Во время взрыва и тушения возгорания пострадали четыре человека. Это сотрудница АГЗС, водитель машины, в которой перевозится газ и двое сотрудников противопожарной службы.

Они доставлены в областную больницу.

По предварительным данным, произошёл хлопок газовоздушной смеси, после чего газ загорелся. Проводится расследование.

Виктор Сутягин