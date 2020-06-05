Взрыв на АГЗС в Атырау: четверо пострадавших (ВИДЕО)

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 Взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, произошёл на одной из АГЗС Атырау.                                          

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, сообщение о взрыве и начавшемся пожаре поступило в  8 утра. На полную ликвидацию огня ушёл час. Во время взрыва и тушения возгорания пострадали четыре человека. Это сотрудница АГЗС, водитель машины, в которой перевозится газ и двое сотрудников противопожарной службы.    

 Они доставлены в областную больницу.                                        

По предварительным данным, произошёл хлопок газовоздушной смеси, после чего газ загорелся. Проводится расследование.

Виктор Сутягин

Administrator

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