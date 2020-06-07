Выявлено шесть случаев коронавируса с симптомами

Медицина, Новости

В Атырауской  области зарегистрировано 6  случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передаёт пресс-служба областного акимата. 

Четверо заболевших —  жители Курмагазинского района. Один из  инфицированных обратился к медикам  в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Остальные  заболевшие  были в контакте с инфицированными. Еще один заболевший — житель города Атырау 1980 года рождения, а также пенсионер из Жылыойского района 1945 года рождения.  Они были обследованы с профилактической целью. Лабораторные исследования на коронавирус дали положительный результат. 

Выявляются лица, контактировавшие  с больными, все они будут взяты  под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

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