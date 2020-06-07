Выявлено шесть случаев коронавируса с симптомами

В Атырауской области зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передаёт пресс-служба областного акимата.

Четверо заболевших — жители Курмагазинского района. Один из инфицированных обратился к медикам в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Остальные заболевшие были в контакте с инфицированными. Еще один заболевший — житель города Атырау 1980 года рождения, а также пенсионер из Жылыойского района 1945 года рождения. Они были обследованы с профилактической целью. Лабораторные исследования на коронавирус дали положительный результат.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.