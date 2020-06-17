Выпавший из окна с 5-го этажа малыш подключён к ИВЛ

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 В Атырау выпавший 16 июнямвечером из окна с 5-го этажа двухлетний малыш подключён к ИВЛ, передаёт пресс-служба областного управления здравоохранения.     

«У ребёнка 2018 г.р диагностирован ушиб  головного мозга тяжелой степени. Линейный перелом лобной кости слева с переходом на крышу орбиты.  Контузионно-геморрагический очаг лобной доли слева 2-3 типа. Отек головного мозга. Закрытая травма живота. Ушиб обоих легких. 

Состояние ребенка в динамике оценивается как крайне тяжелое,  стабильное, больной на ИВЛ, уровень сознания — медикаментозно седирован»,- информирует пресс-служба областного управления здравоохранения.                             

Марина Куанышева

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