Вынужденным оставаться дома с детьми могут предоставить оплачиваемый отпуск

Обсудить этот вопрос с работодателями поручил президент.

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие руководители Правительства и ряда госорганов, сообщается на сайте Акорды.

По мнению главы государства, принятые меры по противодействию распространения коронавируса являются оправданными и своевременными. Президент также считает необходимым:

принять дополнительные меры по обеспечению медицинской безопасности работников предприятий и дошкольных учреждений;.

провести работу с работодателями в части предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей, вынужденных оставаться дома с детьми;.

принять меры по поддержке предприятий через фискальные механизмы; оперативно решить вопрос снабжения лекарственными средствами медицинских учреждений и граждан, проверить готовность медицинских объектов.

Вводится запрет на выезд госслужащих и других должностных лиц в зарубежные служебные командировки, за исключением поездок, направленных на обеспечение безопасности страны и граждан.

Президент также поручил:

в сжатые сроки пересмотреть прогнозсоциального-экономического развития страны и бюджетные расходы; переориентировать расходные статьи бюджета на обеспечение занятости, поддержку малого и среднего бизнеса; Правительству — перейти к системе прямой и прозрачной закупки товаров, работ и услуг без посредников, прежде всего, у отечественных производителей; Правительству совместно с крупными отечественными предприятиями разработать целевые антикризисные планы по поддержанию и расширению производства, сохранению рабочих мест; выделить не менее 300 млрд тенге на реализацию Дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров и рабочей силы; Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком — принять меры по недопущению уменьшения кредитования казахстанского бизнеса; Акимам регионов — проводить активную работу по контролю над ценами на продукты питания и услуги.

Президент также призвал госорганы уделить особое вниманиеинформационно-разъяснительной работе, в том числе в социальных сетях, для предотвращения паники и слухов, порождающих ажиотажный спрос на отдельные товары. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, товарные запасы полностью покрывают потребности населения Казахстана по всем продуктам потребления, никакой угрозы дефицита не существует.