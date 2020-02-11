Врачей отправили в СИЗО

Медицина, Новости
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14 руководителей медицинских учреждений побывали в местном СИЗО. Цель – на месте ознакомиться с условиями содержания заключенных. 

-Эта поездка была организована по поручению председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и проводится во всех регионах страны. Необходимо, чтобы  первые руководители предприятий и  организаций были в курсе, что их ожидает при совершении коррупционных преступлений и получении взятки.Так что в СИЗО побывают и посмотрят условия содержания заключенных  руководители всех государственных учреждений, — сообщил представитель антикоррупционного департамента по Атырауской области Жанибек Каражанов.

Между тем, руководство режимного объекта оказалось не готово к принятию гостей,  показав лишь пустые помещения. Бетонные помещения с заплесневевшими стенами с низко нависшими потолками и деревянными дверями, как из страшных фильмов про инквизицию, вызвали не страх, а возмущение врачей: «Как можно содержать людей в таких нечеловеческих условиях? Конечно, СИЗО не предполагает комфорт, но эти условия унижают человеческое достоинство, это, прежде всего, люди!»- констатировали врачи. 

Алма ТУРГАНОВА  

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