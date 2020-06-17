Возобновлена перевахтовка на Тенгиз

Возобновлена перевахтовка сотрудников на Тенгизском нефтегазовом месторождение.

«ТШО совместно с государственными органами Республики Казахстан разработал план перевахтовки персонала, который соответствует всем действующим требованиям и правилам. Основной целью перевахтовки персонала является безопасная смена работников, находящихся на продлённой вахте на Тенгизе, при этом сохраняя бесперебойную производственную деятельность и выполнение работ «критического пути» реализации ПБР. План перевахтовки утвержден. ТШО и его подрядные организации возобновили процесс перевахтовки персонала с 15 июня»,- сообщили в пресс-службе ТШО.

Рассказав, что во время перевахтовки весь направляющийся на Тенгиз персонал должен пройти процедуру изоляции, сдачи ПЦР-анализа. Эти требования обязательны для каждого человека, прибывающего на Тенгизское месторождение. ТШО и его подрядные компании организовали «чистые» (прошедшие санитарную обработку) жилые блоки для всего прибывающего персонала.Работники, уезжающие с месторождения Тенгиз, до посадки в транспортные средства должны иметьотрицательный результат ПЦР-анализа.

Напомним, с начала мая с Тенгиза было демобилизовано около 25 тыс человек.

Виктор Сутягин