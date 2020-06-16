Воспитатель, няня и дворник детского сада заразились Covid-19

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Городской детский сад номер 30 приостановил свою работу, передаёт управление здравоохранения Атырауской области.

«Covid-19 сначала выявили у нянечки дошкольного учреждения. 

8 июня она пришла в детский сад с симптомами ОРВИ. Во время утренней фильтрации персонала ее отправили в поликлинику по месту прописки. 11 июня стало известно, что у нянечки детского сада выявлен коронавирус»,- рассказала главный специалист отдела образования г.Атырау Айжан Есмагамбетова.  

После выявленного факта заражения 12 июня садик «Жумбак» приостановил свою работу. В нем была  проведена полная дезинфекция, персонал  был протестирован. 

«По итогам тестирования у двоих сотрудников садика — воспитателя и дворника, была выявлена бессимптомная форма заболевания. Они были изолированы  и взяты под медицинское наблюдение. Нянечка детского сада  госпитализирована в инфекционный стационар, где получает лечение согласно алгоритма»,  — рассказала Айжан Есмагамбетова. 

Проинформировав, что 15 июня приказом городского отдела образования  садик «Жумбак» приостановил свою работу. В нем была проведена полная дезинфекция. Всего детский сад с момента снятия ограничительных мер посещало 230 детей. В группе, где работали женщины, было 23 ребёнка. У детей коронавирусная инфекция не обнаружена.

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