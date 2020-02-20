«Воскресшую из мертвых» женщину восстановили в очереди на жилье

«В сентябре прошлого года в департамент агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области обратилась жительница города Айнур К. В своем заявлении она пожаловалась, что ее незаконно исключили из очереди на жилье. В ходе проверки выяснилось, что в 2018 году скончалась ее родная сестра, но по халатности из списков на жилье убрали заявительницу, признав умершей. Таким образом, Айнур К. была лишена очереди без основания. Мы добились восстановления ее законных прав на получение жилья», — сообщил руководитель управления госуслуг департамента агентства РК по делам государственной службы по Атырауской областиДанияр Алтыбай.

Проинформировав, что к виновным в этой ошибке приняты меры дисциплинарного воздействия.

Алма ТУРГАНОВА