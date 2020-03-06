Воровская группа специализировалась на коровах

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад», департаментом полиции установлена и задержана группа лиц, занимающаяся незаконной скупкой, сбытом, забоем, перевозкой скота и мясной продукции.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции, в группу входили трое молодых жителей Индерского района и г.Атырау. В 2018-2019 годах они совершили серию краж.

Установлено, что на пастбище вблизи индерского села Коктогай украли трех коров. Затем со двора дома жителя села Жарсуат Индерского района увели шесть коров. Установлено, что еще год назад, а именно в канун праздника Наурыз, они увели со двора жителя села Есбол одну корову, затем выкрали еще одну корову у жителя села Алга Махамбетского района.

На сегодня все трое находятся под арестом, ведется следствие по статье 188 части 2 Уголовного кодекса РК. И это уже не скотокрадство, а тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По этой статье им грозит пять лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Марина КУАНЫШЕВА



