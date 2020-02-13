Что делают студенты на «Скорой помощи»

Медицина, Новости
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Волонтеры Атырауского государственного университета им.Х.Досмухамедова стали частыми гостями на станции  «Скорой помощи».

Студенты АГУ, обучающиеся по специальности «Иностранный язык», помогают сотрудникам станции «Скорой помощи» освоить английский  язык, а будущие журналисты помогают им раскручивать страничку в социальных сетях. Вместе с тем, сами студенты тоже осваивают навыки оказания первой медицинской помощи. По словам участников волонтёрского движения, это сотрудничество им интересно, оно помогает узнать много нового. 

Анжелика КИМ

Administrator

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