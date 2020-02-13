Что делают студенты на «Скорой помощи»

Волонтеры Атырауского государственного университета им.Х.Досмухамедова стали частыми гостями на станции «Скорой помощи».

Студенты АГУ, обучающиеся по специальности «Иностранный язык», помогают сотрудникам станции «Скорой помощи» освоить английский язык, а будущие журналисты помогают им раскручивать страничку в социальных сетях. Вместе с тем, сами студенты тоже осваивают навыки оказания первой медицинской помощи. По словам участников волонтёрского движения, это сотрудничество им интересно, оно помогает узнать много нового.

Анжелика КИМ