Водителю за пьянку грозит 5 лет лишения свободы

«В Курмангазинском районном суде Атырауской области рассмотрено ходатайство следователя о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении местного жителя. Судом установлено, что подозреваемый, являясь лицом лишенным права управления транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения управлял автотранспортом в селе Хиуаз Курмангазинского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.346 УК Республики Казахстан и подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания.Суд, с учетом того, что за данное преступление новым Законом предусмотрено лишение свободы до 5 лет, удовлетворил ходатайство следователя и санкционировал меру пресечения в виде «содержание под стражей»», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Андрей Грачев