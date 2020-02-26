Водителю ограничили на год свободу и пожизненно лишили прав

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«Как установлено в ходе судебного разбирательства, подсудимый, ранее был  лишен прав на управление транспортным средством сроком на 3 года. Однако  был задержан  в городе Атырау в состоянии алкогольного опьянения за рулем  автомашины отца. Уголовное дело было рассмотрено согласно новым изменениям, внесенными в законодательство по ч.1 ст. 346 УК Республики Казахстан», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Проинформировав, что приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с пожизненным лишением права управления транспортным средством.

Виктор Сутягин

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