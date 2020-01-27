Водитель, протаранивший остановку, заплатит 18 млн. тенге

Несколько дней назад в социальных сетях появились фотографии практически снесенной наездом автомобиля автобусной остановки. Как сегодня сообщили в пресс-службе ДП области, водитель, совершивший наезд, найден. Им оказался 34-летний житель города, управлявший автомашиной ГАЗ-5314 с вакуумом. По его словам, он не справился с управлением машиной на скользкой дороге и врезался в остановку.

«Составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП. Водитель придется выплатить нанесенный ущерб – 18 миллионов тенге. Отвечать он будет по закону и за то, что оставил место происшествия», — рассказали в пресс-службе ДП.

Виктор Бакурский