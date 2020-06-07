Вирус: Новое постановление Главного государственного санврача РК

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 6 июня. Документ вносит изменения и дополнения в порядок мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ».



О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №37 от 22 мая 2020 года В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановлении Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2020 года №37 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан в следующем порядке: Изоляцию в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток всех лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний; лиц предоставивших справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Республики Казахстан. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 33 к настоящему постановлению. Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар. Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Республики Казахстан не подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток. Им проводится разъяснение им о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 33 к настоящему постановлению. Экипажи авиакомпаний, подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона). 2) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах в следующем порядке: Анкетирование согласно приложению 43 к настоящему постановлению и забор материала для лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в местах пересечения Государственной границы Республики Казахстан у всех лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах (далее – прибывшие), за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; лиц, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов следующих транзитом через территорию Республики Казахстан. После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и анкетирования прибывшие продолжают следовать по маршруту до места назначения. При получении положительного результата лабораторного обследования на COVID-19 у прибывшего лица, специалистом Департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – ДККБТУ), прикомандированным к санитарно-карантинному пункту (далее – СКП) на государственной границе информация о положительном результате на COVID-19 передается в ДККБТУ, на территории которого в настоящее время находится прибывший согласно маршрутного листа, указанного в анкете. Специалист ДККБТУ, на территории которого в настоящее время находится прибывший, оповещает управление здравоохранения (далее – УЗ) и прибывшего о положительном результате лабораторного обследования на COVID-19. УЗ обеспечивает медицинский осмотр прибывшего, при наличии признаков COVID-19 направляет его на госпитализацию в инфекционный стационар. При отсутствии признаков COVID-19 разъясняет ему о возможных симптомах COVID-19 и о необходимости по прибытию до места назначения обратиться в организацию ПМСП и проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19. УЗ получает соответствующую расписку согласно приложению 43 к настоящему постановлению. ДККБТУ и УЗ оповещают о следовании лица с положительным результатом обследования на COVID-19 ДККБУ и УЗ по месту назначения прибывшего. 3) сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и члены их семей, прибывающие в Республику Казахстан из-за рубежа, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 по месту проживания/пребывания. С ними проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 33 к настоящему постановлению. 4) лица, работающие вахтовым методом, демобилизированные с объектов ТОО «Тенгизшевройл» по месту прибытия подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом на COVID-19 – изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в помещениях, определённых местными исполнительными органами. 5) Главный государственный санитарный врач соответствующей территории, на транспорте вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире.»; 2) подпункты 1) и 2) пункта 2 изложить в следующей редакции: «1) проведение санитарно-карантинного контроля с обязательной термометрией всех лиц, прибывающих из-за рубежа во всех пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан; 2) анкетирование и забор материала для лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в местах пересечения Государственной границы Республики Казахстан у лиц, прибывших в Республику Казахстан из-за рубежа согласно пункту 1 настоящего постановления;»;

3) подпункт 11) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«11) деятельность государственных органов (организации), национальных компаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 23 к настоящему постановлению. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).»;

4) пункта 13-1 изложить в следующей редакции: «13-1. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 5% в течение 7 дней обеспечить деятельность государственных органов (организации), национальных компаний, других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 23 к настоящему постановлению. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);»;

5) подпункт 22) пункта 14 изложить в следующей редакции:

«22) лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР молодого пополнения по прибытию в воинские части;»;

6) подпункт 2) пункта 16 изложить в следующей редакции:

«2) принятие мер по поиску и помещению на карантин контактных по COVID-19, а также лиц с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19, прибывших в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах;»;

7) пункт 18 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) соблюдение алгоритма работы аэропортов согласно приложению 12 к настоящему постановлению.»;

8) пункт 25 дополнить подпунктами 3), 4) и 5) следующего содержания:

«3) обеспечить интеграцию медицинских информационных систем с лабораторной информационной системой РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы».



4) обеспечить интеграцию лабораторных информационных систем частных лабораторий с лабораторной информационной системой РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» в части передачи результатов ПЦР тестирования на COVID-19.



5) обеспечить внедрение мобильного приложения для дистанционного наблюдения при домашнем карантине, в том числе пациентов с бессимптомными формами COVID-19.»;

9) пункта 30 изложить в следующей редакции: «Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.»;

10) в приложении 20 к постановлению пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Приостановить въезд и выезд (вход и выход) из учреждений УИС кроме персонала учреждения, лиц подлежащих этапированию (перевозке) и осужденных учреждений минимальной безопасности, трудоустроенных в государственных учреждениях УИС и МВД.»;

11) в приложении 38 к постановлению пункт 22 изложить в следующей редакции: «22. Лица из числа близких и потенциальных контактных лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 при установлении факта контакта и по завершении карантина: 1) при регистрации новых случаев COVID-19 специалистами ТД устанавливается круг близких и потенциальных контактных лиц. Определение контактных лиц проводится согласно приложению 33 настоящего постановления; 2) заявку для обследования контактных лиц предоставляется в филиал НЦЭ или медицинскую организацию для отбора биоматериала; 3) при проведении процедуры отбора проб, ответственный специалист ТД осуществляет регистрацию отобранного материала, с заполнением всех данных исследуемого в электронное направление, в информационной системе НЦЭ, и отправляет в соответствующую лабораторию с личного кабинета специалиста ТД КККБТУ (http://lis.nce.kz/kkkbtu), или в медицинской информационной системе и отправляет в соответствующую лабораторию НЦЭ в электронном формате;»;

12) приложения 24, 31, 33 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

13) дополнить приложением 43 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан А. Есмагамбетова