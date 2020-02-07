В суде объяснили мягкие приговоры экс-чиновникам

В Атырауском областном суде объяснили мягкие приговоры осужденным чиновникам по уголовному делу о хищениях бюджетных денег.

Как мы сообщали, приговор в отношении заместителя акима Атырауской области Нурсауле Сайлауовой, руководителя управления образования Каиргали Кенжегалиев, его заместителя Розы Кабдуловой и других был оглашен в городском суде №2. Подсудимые осуждены за хищение бюджетных средств, выделенных на проведение президентских новогодних елок, конференций, форумов, на приобретение школьной мебели.

7 февраля в Атырауском областном суде состоялась пресс-конференция с участием судьи суда №2 города Атырау Жумагали Ташимова. Были даны пояснения относительно вынесенных приговоров.

Пояснив, что причиненный действиями чиновников ущерб государству составил 110 млн. 311 тыс. тенге. Фигуранты уголовного дела добровольно вернули 58 млн. 512 тыс. тенге. Кроме того, в доход государства обращены автомашины Тойота Прадо стоимостью 11 млн. тенге, автобус по цене 2,5 млн. тенге и банковский счет на сумму 4 млн. тенге. Еще осталось взыскать 51 млн. тенге.

— Деньги перечисляли на счет знакомого ИП, там оставляли 10 процентов, остальное забирали себе. И сами покупали товары по оптовым ценам, — сообщил Жумагали Ташимов. — Бывший заместитель акима области Сайлауова полностью возместила причиненный ущерб на общую сумму 7 млн. 100 тыс. тенге. Она приговорена к 2 годам лишения свободы. Осужденная будет отбывать срок наказания в колонии–поселении, находящейся в Актюбинской области, на территории Атырауской области такой колонии нет.

— Это возмещенный ущерб повлиял на вынесенный мягкий приговор?

-Да, — ответил судья Ташимов.- Наказание не кара, оно должно помочь исправиться человеку.

Осужденные могут воспользоваться правом условно-досрочного освобождения по истечении третьей части срока или половины в зависимости от статьи Уголовного Кодекса, по которой они осуждены. Они никогда больше не смогут занимать должности на государственной службе.

Светлана НОВАК