В СПК «Атырау» новый председатель

Общим голосованием совета директоров председателем СПК «Атырау» назначен Алтынбеков Нурлыбек Алтынбекович. Нурлыбек Алтынбеков имеет высшее образование, в разные годы занимался бизнесом, занимал руководящие должности в таких крупных компаниях, как АО «Самрук-Энерго», АО «Казмунайгаз Барлау Өндіру». Глава региона Махамбет Досмухамбетов выразил уверенность, что, вступив на новую должность, Нурлыбек Алтынбеков сделает все возможное для развития социально-предпринимательской корпорации «Атырау». Также аким Атырауской области обозначил задачи перед СПК. Это инвестиции и внедрению новых технологий, развитие сферы МСБ. Также увеличение числа проектов в сфере промышленного производства.

