В СИЗО запрет на свидания

В связи с пандемией коронавируса в исправительных учреждениях и СИЗО Департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области временно прекращены краткосрочные и долгосрочные свидания с осуждёнными и подследственными.

— Также приостановлено плановое этапирование осуждённых,-дополнили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области.

Наряду с этим, в учреждения ДУИС остается возможным посещение для работников прокуратуры, органов следствия и адвокатов.

На сегодня в двух колониях Атырау, мужской и женской, отбывают наказание более 300 человек.