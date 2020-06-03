В СИЗО Атырау продолжается бунт (ВИДЕО)

Сегодня заключенные, находящиеся в СИЗО города Атырау, устроили бунт.

Утром около СИЗО собрались родственники заключенных. По их словам, причина, по которой находящиеся под стражей пошли на такой шаг – систематические издевательства и избиения.

«Несколько подследственных и осуждённых не повиновались внутреннему распорядку. Призывали к этому других. Они помещены в дисциплинарный изолятор. Сейчас идет расследование. Также будет назначена экспертиза по телесным повреждениям», — сообщил родственникам осужденных представитель облстной прокуратуры Сакен Жандырбаев.

В СИЗО находится руководство ДУИС, представители прокуратуры, представители других структур. Подъехала «скорая помощь». Однако медиков пока внутрь помещения не пустили. Родственники осужденных не расходятся и требуют показать им их близких.

Следим за развитием ситуации.

Автор: Виктор Сутягин