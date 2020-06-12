В реке Ойл утонул 48-летний мужчина

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«Вечером 11 июня 2020 года  в 25-ти километрах от села Миялы Кызылкугинского района в реке Ойл начались поиски мужчины 1972 года рождения, который по предварительным данным утонул, купаясь в необорудованном месте. Сотрудниками ДЧС с помощью местных жителей тело утонувшего было найдено и извлечено на берег. Окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы»,- сообщает пресс — служба ДЧС региона.

Напоминая, что за последние 10 дней это уже третий случай в Кызылкугинском районе, когда люди утонули в водоемах.

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