В регионе за сутки 99 новых случаев коронавируса

17 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами выявлено за сутки в области. Ещё 92 — это бессимптомные.

2 зараженных являются сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это женщины 1973, 1986 года рождения . У одной COVID-19 выявлен при прохождении скрининга, а вторая обратилась за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ.



Еще 14 зараженных являются жителями города Атырау. Шестеро из них женщины 1991, 1974, 1982, 1968, 1991, 1961 года рождения, еще шестеро мужчины 1992, 1979, 1982, 1967, 1994, 1964 года рождения и двое детей 2019 года рождения. Трое из них обследованы как контактное лицо , семеро выявлены при прохождении скрининга, а остальные обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ.



А также наличие вируса подтвердилось у жительницы Жылыойского района 1995 года рождения. У нее COVID-19 выявлен при прохождении скрининга.

В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.



Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1379 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших — 1015.